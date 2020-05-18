СБУ разоблачила 370 интернет-агитаторов, распространявших фейки о коронавирусе

С начала карантина Служба безопасности Украины выявила 370 интернет-агитаторов, распространявших фейки о коронавирусе.

17 из них действовали по заданию РФ.

— За последнюю неделю киберслужба СБУ разоблачила почти полсотни новых интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии. Количество заблокированных интернет-сообществ составляет почти 2,5 тыс., — говорится в сообщении.

Читайте: Гастроли — только во сне: в СБУ напомнили рэперу Гуфу о запрете на въезд в Украину

Агитаторы действовали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницке и Черкасской области.

Они используют любые информационные поводы для создания у граждан ощущения неконтролируемого хаоса в стране, паники и неспособности государственных органов выполнять свои функции по назначению, отметили в СБУ.

Как писали Факти ICTV, Европейская служба внешних действий сообщила, что Россия и Китай продвигают конспирологические теории о коронавирусе, которые могут повлиять на общественное здоровье и безопасность.