В ОАЭ фотограф сорвалась со скалы во время съемки

В Дубае во время съемки утренних пейзажей погибла российский фотограф.
Отмечается, что Юлия Хабибулина не удержала равновесия на краю скалы и упала с десятиметровой высоты.
От полученных травм девушка погибла на месте.
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Карета скорой помощи приехала с опозданием из-за тяжелых дорожных условиях в горах.
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Известный фотограф из Уфы #ЮлияХабибуллина, работавшая в Дубае, трагически #погибла 15 мая. Об этом рассказали близкие девушки. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ По словам очевидцев, Юлия хотела сделать красивый снимок на краю скалы, но не удержалась и упала с большой высоты. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ «Хотела сфотографироваться у края скалы, села на корточки, потеряла равновесие и упала на острие, 10 метром высота была», — говорят очевидцы. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Родные объявили сбор средств для семьи Юлии. https://www.facebook.com/alfiya.kurmanaeva/posts/2936055429813896 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #Новости Уфы и Башкирии смотрите на https://namtv.ru/vesti-bashkortostan/ — #Уфа #Башкирия. Источник: ГТРК «Башкортостан» Выражаем соболезнования родным.
Напомним, в Киеве спасатели сняли с Южного моста компанию малолетних альпинистов. К счастью, никто не пострадал.