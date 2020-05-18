В ОАЭ фотограф сорвалась со скалы во время съемки

В Дубае во время съемки утренних пейзажей погибла российский фотограф.

Отмечается, что Юлия Хабибулина не удержала равновесия на краю скалы и упала с десятиметровой высоты.

От полученных травм девушка погибла на месте.

Читайте: Делала cелфи с пистолетом: няня выстрелила в живот ребенку

Карета скорой помощи приехала с опозданием из-за тяжелых дорожных условиях в горах.

Напомним, в Киеве спасатели сняли с Южного моста компанию малолетних альпинистов. К счастью, никто не пострадал.