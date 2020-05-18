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Факты / Происшествия

Видео обрушения стены многоэтажки в Одессе

Видео обрушения стены многоэтажки по Торговой улице в Одессе выложили в сети.

В доме 1890 года постройки в результате обрушения повреждены три квартиры.

Спасатели ГСЧС разбирают завалы с целью обнаружения возможных пострадавших.

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  • Видео обрушения стены многоэтажки в Одессе
  • Видео обрушения стены многоэтажки в Одессе
  • Видео обрушения стены многоэтажки в Одессе
  • Видео обрушения стены многоэтажки в Одессе
  • Видео обрушения стены многоэтажки в Одессе
  • Видео обрушения стены многоэтажки в Одессе
Видео обрушения стены многоэтажки в Одессе / 3 фотографии

Уточняется, что в результате происшествия был заблокирован проезжавший по ул. Торговой троллейбус маршрута №2.

Напомним, обрушение стены дома в Одессе произошло 18 мая днем. Информация о причинах и пострадавших уточняется.

Фото: Думская

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