Видео обрушения стены многоэтажки по Торговой улице в Одессе выложили в сети.
В доме 1890 года постройки в результате обрушения повреждены три квартиры.
Спасатели ГСЧС разбирают завалы с целью обнаружения возможных пострадавших.
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Видео обрушения стены многоэтажки в Одессе / 3 фотографии
Уточняется, что в результате происшествия был заблокирован проезжавший по ул. Торговой троллейбус маршрута №2.
Напомним, обрушение стены дома в Одессе произошло 18 мая днем. Информация о причинах и пострадавших уточняется.
Фото: Думская