Обострение на Донбассе: погиб боец, двое ранены и пятеро травмированы

В обед 21 мая российские захватчики обстреляли украинские позиции из гранатометов неподалеку Авдеевки.

В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение, сообщили в штабе ООС.

Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в госпиталь.

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— Наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткая и неотвратимая ответ. Потери оккупантов уточняются, — заявили в штабе.

В результате вражеских обстрелов 21 мая погиб один украинский защитник. Также по уточненной информации двое военнослужащих получили ранения и еще пятеро — боевые травмы.

Напомним, утром 21 мая, российские оккупационные войска обстреляли грузовик ВСУ на Донбассе — один украинский военный погиб.

Еще один боец ​​получил ранение и еще четверо — боевые травмы.