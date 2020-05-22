В Пакистане пассажирский самолет авиакомпании Pakistan Airlines упал на жилые дома.

Телеканал Samaa, ссылаясь на представителя национальной пакистанской авиакомпании Международные авиалинии Пакистана Абдула Саттара, сообщает, что на борту лайнера было 95 пассажиров и 8 членов экипажа.

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На место крушения прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.

Самолет выполнял рейс из Лахора в Карачи.

Напомним, предыдущая масштабная авиакатастрофа в мире произошла в январе 2020 года в Иране с самолетом МАУ. Тогда погибли 176 людей, в частности 11 граждан Укрины.

Позже Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.