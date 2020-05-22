PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Пакистане пассажирский самолет рухнул на жилые дома

В Пакистане пассажирский самолет авиакомпании Pakistan Airlines упал на жилые дома.

Телеканал Samaa, ссылаясь на представителя национальной пакистанской авиакомпании Международные авиалинии Пакистана Абдула Саттара, сообщает, что на борту лайнера было 95 пассажиров и 8 членов экипажа.

Читайте: В Канаде разбился военный самолет, погибла капитан

На место крушения прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.

Самолет выполнял рейс из Лахора в Карачи.

Напомним, предыдущая масштабная авиакатастрофа в мире произошла в январе 2020 года в Иране с самолетом МАУ. Тогда погибли 176 людей, в частности 11 граждан Укрины.

Позже Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка