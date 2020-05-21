Обвал дома в Одессе на улице Среднефонтанской, людей эвакуируют

В Одессе вечером 21 мая произошло частичное обрушение двухэтажного жилого дома по Среднефонтанской улице.

Полиция проводит эвакуацию людей и устанавливает информацию о том, кто мог находиться в здании в момент обрушения.

СМИ со ссылкой на муниципальный департамент городского хозяйства сообщили, что в доме, который давно был признан аварийным, люди не жили.

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По предварительным данным правоохранителей, в результате частичного обрушения фасада и крыши дома никто не пострадал.

Как известно, другой обвал дома в Одессе произошел 18 мая на улице Торговой.