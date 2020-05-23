Взрыв возле офиса Виктора Медведчука в Киеве произошел 23 мая.

О происшествии возле офиса народного депутата партии Оппозиционная платформа – За жизнь сообщили очевидцы.

На видеозаписи видно высокий столб дыма и бегущих людей. Есть ли пострадавшие в результате взрыва, пока неизвестно.

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По данным из Telegram-канала Pavlovsky news перед взрывом произошла драка. Предварительно, полиция успела задержать двоих человек.

Официальных комментариев относительно случившегося пока не поступало.

Напомним, в марте 2019 года Медведчук провел встречу с премьером России Дмитрием Медведевым в Москве. 7 июня он встретился в России с главой Газпрома Алексеем Миллером.