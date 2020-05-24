ДТП на Львовщине: грузовик врезался в микроавтобус

Во Львовской области столкнулись грузовик MAN и микроавтобус Mercedes-Benz. В результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо — травмированы.
Масштабная авария произошла на автодороге Киев-Чоп, вблизи села Тухолька Сколевского района.
Предварительно правоохранители установили, что 50-летний водитель грузовика MAN не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz, который двигался по встречной полосе.
На месте аварии от полученных травм погиб 47-летний водитель и трое пассажиров микроавтобуса. Еще четырех пассажиров Mercedes доставили в больницу с телесными повреждениями.
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Следователи возбудили уголовное дело по факторм нарушение ПДД.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Ранее на Бориспольской трассе водитель грузового автомобиля въехал в Lada. В легковушке находилась семья из четырех человек. Все получили травмы различной степени тяжести — трех, в том числе водителя, госпитализировали.