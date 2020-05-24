Во Львовской области столкнулись грузовик MAN и микроавтобус Mercedes-Benz. В результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо — травмированы.

Масштабная авария произошла на автодороге Киев-Чоп, вблизи села Тухолька Сколевского района.

Предварительно правоохранители установили, что 50-летний водитель грузовика MAN не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz, который двигался по встречной полосе.

На месте аварии от полученных травм погиб 47-летний водитель и трое пассажиров микроавтобуса. Еще четырех пассажиров Mercedes доставили в больницу с телесными повреждениями.

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Смертельное ДТП на Львовщине: грузовик врезался в микроавтобус / 2 фотографии

Следователи возбудили уголовное дело по факторм нарушение ПДД.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Ранее на Бориспольской трассе водитель грузового автомобиля въехал в Lada. В легковушке находилась семья из четырех человек. Все получили травмы различной степени тяжести — трех, в том числе водителя, госпитализировали.