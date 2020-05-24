В Беляевском районе Одесской области на реке Турунчук погибли двое мужчин.

По сообщению полиции, вместе с друзьями мужчина приехал к реке порыбачить.

Пока он следил за удилищами, приятели пошли спать в машину. Авто, которое почему-то было заведенным, съехало прямо в воду.

Читайте: Пожар в центре Киева: горят строительные вагоны











Тела искали водолазы: в Одесской области ВАЗ со спящими рыбаками упал в реку / 3 фотографии

Водолазы достали тела погибших мужчин 1982 и 1969 года.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что в Харькове утонул мужчина, спасая ребенка из местного водохранилища.