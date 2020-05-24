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Факты / Происшествия

Тела искали водолазы: в Одесской области ВАЗ со спящими рыбаками упал в реку

В Беляевском районе Одесской области на реке Турунчук погибли двое мужчин.

По сообщению полиции, вместе с друзьями мужчина приехал к реке порыбачить.

Пока он следил за удилищами, приятели пошли спать в машину. Авто, которое почему-то было заведенным, съехало прямо в воду.

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  • В Одесской области ВАЗ со спящими рыбаками упал в реку
  • В Одесской области ВАЗ со спящими рыбаками упал в реку
  • В Одесской области ВАЗ со спящими рыбаками упал в реку
  • В Одесской области ВАЗ со спящими рыбаками упал в реку
  • В Одесской области ВАЗ со спящими рыбаками упал в реку
  • В Одесской области ВАЗ со спящими рыбаками упал в реку
Тела искали водолазы: в Одесской области ВАЗ со спящими рыбаками упал в реку / 3 фотографии

Водолазы достали тела погибших мужчин 1982 и 1969 года.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что в Харькове утонул мужчина, спасая ребенка из местного водохранилища.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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