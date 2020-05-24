В Херсоне бездомный перерезал мужчине горло и выбросил его в подвал

В Херсоне на улице Офицерской в подвале дома нашли мужчину с перерезанным горлом. Мужчина получил многочисленные травмы, но выжил.

Потерпевший пригласил к себе незнакомого мужчину, с которым они принялись распивать спиртное. Два дня они выпивали, но потом 40-летний хозяин попросил мужчину уйти, между ними произошла драка. Как оказалось, гостю просто некуда было идти, он бездомный.

Читайте: В Николаеве нашли на территории школы подростка в алкогольной коме

Во время драки мужчина перерезал горло хозяину дома, сбросил его в подвал с двухметровой высоты и раздел.

Пострадавший также получил черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

Ранее Факты ICTV писали, что в Винницкой области в селе Новая Ободовка 33-летний сын набросился на 66-летнюю мать с ножом, когда она вечером вернулась домой.

Источник: Типичный Херсон