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Факты / Происшествия

В Кропивницке женщина упала в люк и пролежала там три дня

В Кропивницке госпитализировали 44-летнюю женщину, которая упала в канализационный люк.

Об этом сообщил руководитель дома для нуждающихся Дом милосердия Владимир Лебедев.

— Развозили еду по городу для бедных людей. В люке теплотрассы обнаружили женщину — 44-летнюю Елену в очень тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

  • В Кропивницке женщина упала в люк и пролежала там три дня
  • В Кропивницке женщина упала в люк и пролежала там три дня
  • В Кропивницке женщина упала в люк и пролежала там три дня
  • В Кропивницке женщина упала в люк и пролежала там три дня
В Кропивницке женщина упала в люк и пролежала там три дня / 2 фотографии

Отмечается, что женщина упала в люк ночью три дня назад, но обнаружили ее только сегодня. На место происшествия вызвали полицию, медиков и спасателей.

— Ее спасли, но она была очень истощена, — добавил волонтер.

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