Под Киевом пьяный автомеханик угнал авто с СТО и совершил ДТП

В Киевской области автомеханик угнал машину с СТО в с. Петропавловская Борщаговка, на которой работал.

После того, как 40-летний мужчина принял алкоголь, он решил воспользоваться авто, которое оставили вместе с ключами для ремонта.

Пьяный водитель по дороге совершил аварию. Прибывшие для оформления ДТП полицейские, определили, что мужчина передвигался на угнанном автомобиле.

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Сейчас ему объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Киеве второй раз задержали 16-летнего подростка, который угнал маршрутку.