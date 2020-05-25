В Тернополе 17-летнюю девушку подозревают в убийстве своего 24-летнего парня из Конго.

Студента Тернопольского медицинского университета нашли зарезанным в съемной квартире. Когда полиция начала просматривать видео с камер наблюдения, то увидела, как из подъезда той ночью выбежала подозреваемая и села в такси.

Известно, что пара познакомилась в университете. Девушка даже познакомила своего иностранного ухажера с родными. Но со временем на смену романтике пришли частые ссоры.

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Сейчас девушка находится в СИЗО. Ее родные не верят, что она могла это сделать.

А вот соседи говорят, что четыре года назад, когда умер отец девушки, она очень изменилась — стала замкнутой, даже несколько агрессивной и увлеклась боевыми искусствами.

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