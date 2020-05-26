Строитель убил своих детей, заставив их проглотить монтажную пену

В Германии мужчина, работавший строителем, приговорен к тюрьме за убийство своих детей.

Сначала он задушил 5-летнего мальчика и 2-летнюю девочку, а затем заполнил их рты быстродействующей строительной пеной, чтобы детей не могли реанимировать в последний момент.

55-летний француз хотел отомстить жене, которая ушла от него, когда мужчина имел финансовые трудности. Жену он также пытался убить.

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Убийца проведет за решеткой, по меньшей мере, 20 лет.

Напомним, в США афроамериканец умер после того, как полицейский стал ему на шею.