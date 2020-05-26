PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Строитель убил своих детей, заставив их проглотить монтажную пену

В Германии мужчина, работавший строителем, приговорен к тюрьме за убийство своих детей.

Сначала он задушил 5-летнего мальчика и 2-летнюю девочку, а затем заполнил их рты быстродействующей строительной пеной, чтобы детей не могли реанимировать в последний момент.

55-летний француз хотел отомстить жене, которая ушла от него, когда мужчина имел финансовые трудности. Жену он также пытался убить.

Читайте: Многодетная мать убила ребенка в утробе ветеринарным уколом

Убийца проведет за решеткой, по меньшей мере, 20 лет.

Напомним, в США афроамериканец умер после того, как полицейский стал ему на шею.

Теги:
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх