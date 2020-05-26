В Министерстве внутренних дел назвали изнасилование полицейскими женщины в Кагарлыке ужасным и недопустимым.

Уволенных правоохранителей ждет долгое тюремное заключение.

Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

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По его словам, полицейских уже задержали, а статья, которую им инкриминируют, предусматривает до 12 лет пребывания за решеткой.

— Вероятно, у некоторых людей что-то переключается в голове, а потому они вытворяют такие ужасные преступления. За это надо будет отвечать многолетним сидением в колонии, СИЗО, — заявил Геращенко.

Также он сравнил происшествие в Кагарлыке с Врадиевкой, где полицейские избили и изнасиловали женщину. Он отметил, что тогда инцидент попытались скрыть, а сегодня на такие вещи никто закрывать глаза не собирался.

— К сожалению, в семье не без уродов. В полиции работает около 130 тыс. человек, и не все из них отвечают высоким моральным требованиям, которые закон предъявляет полиции, — добавил Геращенко.

Напомним, в городе Кагарлыке Киевской области расформировали отдел полиции из-за избиения и изнасилования женщины. Двое из сотрудников были задержаны и помещены в изолятор, остальные направлены на переаттестацию.