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Факты / Происшествия

В Тернополе дворник устроил резню в детсаду: в безопасности ли дети и как их защитить

Персонал детского сада №30 в Тернополе до сих пор никак не может отойти от шока. Именно здесь недавно дворник с ножом набросился на заведующую. Он нанес ей колотые раны лица и плеча.

По словам потерпевшей, накануне она попросила подчиненного убрать траву, но это его очень разозлило. Он заявил, что и так очень много работает и пригрозил, что уволится.

Женщина не стала его отговаривать и тогда просто в кабинете он нанес ей несколько ударов ножом. Сейчас она находится на дневном стационаре в больнице.

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Эксперты отмечают, чтобы избежать подобных случаев, работники должны проходить психологическую диагностику.

Но сейчас во время трудоустройства спрашивают диплом об образовании, санитарную книжку и учитывают профессиональные способности. Однако дворники и охранники такую проверку обычно не проходят.

Также эксперты добавляют, что заведующий учреждения имеет право требовать от будущего работника справку о несудимости, справку из психдиспансера, отзывы с других учреждений, где раньше работал человек.

Кроме того, для безопасности детей в дошкольных учреждениях должны быть видеокамеры, тревожные кнопки, пункт вызова группы быстрого реагирования. Однако, к сожалению, они есть далеко не во всех учреждениях.

Ранее Факты ICTV писали, что в Одесской области мужчина убил и бросил в колодец воспитательницу детсада.

Источник: Ранок у великому місті

Фото: Dreamstime

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