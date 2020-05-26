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Изнасилование в Кагарлыке: ГБР сообщило о подозрении полицейским

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении следователю и руководителю одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции.

Первый подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц по ст. 152 (Изнасилование) УК Украины.

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Второй, руководитель одного из секторов Кагарлыкского ОП, подозревается в соучастии в изнасиловании и превышении власти или служебных полномочий, которые сопровождались насилием — ст. 27 (Виды соучастников), ст. 152 (Изнасилование), ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

Следователями ГБР подготовлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога.

Подозреваемым грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.

Напомним, что 25 мая женщина обратилась в местную больницу, заявив об изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции. Впоследствии правоохранители подтвердили причастность полицейских к преступлению.

Руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании всего подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского отдела полиции.

Источник: ГБР

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