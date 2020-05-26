Изнасилование в Кагарлыке: город просит допустить общественность к аттестации полицейских

В связи с резонансным изнасилованием 26-летней девушки в Кагарлыке местные власти провели внеочередное заседание, где обсудили работу правоохранителей. После дискуссии работу отделения полиции признали неудовлетворительной.

Негативную оценку получили и сотрудники местной прокуратуры. К слову, руководитель органа не пришел на заседание, несмотря на приглашение.

— Сессия городского совета решила признать работу отделения полиции неудовлетворительной. Такую же оценку дали депутаты работе местной прокуратуры, руководителя которой также пригласили на сессию, но он отсутствовал, — пишет пресс-служба Кагарлыкского местного совета.

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На заседании также обсудили возможные причины некачественной работы местных правоохранителей, среди которых частая смена руководства, кадровый голод и отсутствие материальной базы.

Местные власти приняли решение при аттестации полиции включить в состав комиссии представителей общины.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая в участке полиции города Кагарлык Киевской области местные правоохранители изнасиловали 26-летнюю девушку.

По версии ГБР, сотрудники пытали женщину, стреляли у нее над головой с табельного оружия.

Кроме того, полицейские применили физическую силу к мужчине, который в это время находился в помещении отделения полиции. Правоохранителей задержали.

По информации СМИ, задержанными по подозрению в избиении и изнасиловании женщины оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Кагарлыкского ОП Обуховского отдела Николай Кузив.

Подробную информацию об избиении и изнасиловании в Кагарлыке ищите в материале Фактов ICTV.

Источник: Кагарлыкский местный совет