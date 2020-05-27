Изнасилование в Кагарлыке: жена подозреваемого защищает мужа

Жена полицейского Сергея Сулимы, которого подозревают в изнасиловании девушки в Кагарлыке, считает, что он не виноват, ведь она все видела собственными глазами.

Так, на странице мужа в Facebook под постом о свадьбе пользователи начали оставлять гневные комментарии.

Жена Сулимы отвечала на них и утверждала, что ее муж “лучший в мире”, а сама она видела все собственными глазами.

— Видела все собственными глазами, потому и буду за своего мужа стоять горой, — написала она.















Видела все своими глазами: жена полицейского из Кагарлыка отрицает изнасилование / 4 фотографии

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На вопрос, как она могла выйти замуж за такого мужчину, девушка ответила:

— Лучший муж! И не лезьте в мою семью!

Напомним, 25 мая в больницу обратилась женщина, заявив об изнасиловании в кагарлыкском отделении полиции.

ГБР начало расследование и объявило о подозрении 29-летнему оперативнику Сергею Сулиме и 35-летнему начальнику сектора криминальной полиции Николаю Кузиву.

На данный момент им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права на залог.