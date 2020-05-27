В Харькове в ломбард зашел мужчина с канистрой бензина, облил себя, кассу, пол и мебель, взял зажигалку и закурил сигарету. Остановили его сотрудники полиции охраны.

— Прибыв по указанному адресу, мы увидели канистру на полу и мужчину с зажигалкой в руках. Времени на раздумья не было, поэтому мой напарник Денис Руденко сразу схватил гражданина за руки и мы вместе вывели его на улицу для выяснения обстоятельств происшествия, — рассказал полицейский охраны Игорь Богуненко.

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Причиной такого поступка 56-летнего мужчины, по его словам, стал нерабочий телефон, который он купил ранее в этом ломбарде.

Мужчина три дня назад купил в ломбарде мобильный телефон, а сегодня решил его вернуть. Работники ломбарда дали ему образец для написания заявления о возврате, но его это не устроило. Через час мужчина вернулся, чтобы устроить самосожжение.

Задержанному грозит наказание по ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством) УК Украины.

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