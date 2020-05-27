В киевской маршрутке пьяный мужчина угрожал пассажирам пистолетом

Пассажир одной из киевских маршруток сообщил в полицию о мужчине, который угрожает всем пистолетом и выражается нецензурной бранью.

Правоохранители быстро прибыли на вызов и остановили указанное маршрутное такси на проспекте Степана Бандеры.

Мужчина, на которого указали пассажиры, был в состоянии алкогольного опьянения, и на появление копов реагировал агрессивно.

У него изъяли предмет, похожий на пистолет, и патроны к нему, а его самого задержали.

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Следствие выясняет все обстоятельств для определения правовой квалификации происшествия.

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области женщина подстрелила местного прокурора за то, что тот нарушал карантин.