В киевской маршрутке пьяный мужчина угрожал пассажирам пистолетом

Пассажир одной из киевских маршруток сообщил в полицию о мужчине, который угрожает всем пистолетом и выражается нецензурной бранью.
Правоохранители быстро прибыли на вызов и остановили указанное маршрутное такси на проспекте Степана Бандеры.
Мужчина, на которого указали пассажиры, был в состоянии алкогольного опьянения, и на появление копов реагировал агрессивно.
У него изъяли предмет, похожий на пистолет, и патроны к нему, а его самого задержали.
Читайте: Чуть не убили сына умершей: на поминках в России устроили стрельбу из-за наследства
Следствие выясняет все обстоятельств для определения правовой квалификации происшествия.
Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области женщина подстрелила местного прокурора за то, что тот нарушал карантин.