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Факты / Происшествия

Покушение на иностранца в Киеве: камера сняла, как киллеры едва не сгорели в авто

В сети появилось видео поджога авто двумя киллерами, которые стреляли в гражданина Черногории в Киеве 26 мая.

Камера наблюдения сняла, как мужчины после совершения преступления пытались избавиться от авто, на котором скрылись, но сами в нем едва не сгорели.

На видео видно, как только злоумышленники выходят из автомобиля Smart, он резко вспыхивает. Киллеры начинают бежать, а у одного из них горит огонь на спине.

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Напомним, в Киеве на территории жилого комплекса Новопечерские Липки на улице Драгомирова неизвестные расстреляли в живот гражданина Черногории. Иностранца госпитализировали.

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