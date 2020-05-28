Подозреваемый в убийстве семи человек в Житомирской области Анатолий Захаренко в марте нынешнего года напал на односельчанина Николая, но смог избежать уголовной ответственности.
Об этом сообщил адвокат Маси Найем, который защищает интересы одного из убитых.
По его информации, нападение в марте мужчина также совершил с ружьем, но “полиция приняла ружье за предмет, похожий на биту”.
Найем предположил, что пострадавший Николай решил тогда не настаивать на уголовном деле для нападающего из-за его связей в правоохранительных органах.
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— После опроса соседей удалось установить, что у подозреваемого есть связи среди руководителей местной полиции, — написал адвокат.
По мнению Найема, это событие должно изучить Государственное бюро расследований.
Напомним, по версии полиции, Анатолий Захаренко застрелил из охотничьего ружья семерых человек, которые приехали на рыбалку в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области.
Фото: Антон Геращенко