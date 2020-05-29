Прорывались через границу в Чехию: Польша депортировали 33 украинцев

33 украинца на четырех микроавтобусах 27 мая пытались нелегально пересечь польско-чешскую границу в районе Соколовска Любавского уезда, минуя пограничный и санитарный контроль.

Пограничники остановили нарушителей. В микроавтобусах на чешской и польской регистрации были украинцы от 20 до 60 лет, двое чехов и водители.

В то же время у граждан Украины не было проблем с документами, они приехали в Польшу 25 и 27 мая и должны были находиться на 14-дневной обсервации.

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Поэтому комендант пограничного отдела в Згожелеце аннулировал их национальные визы с правом на работу и обязал оставить территорию Польши.

Украинцы также должны заплатить штрафы за попытку нелегального пересечения границы.

Напомним, 21 мая Польша ослабила условия въезда для сезонных рабочих из Украины, но при условии прохождения 14-дневного карантина.

Источник: nadodrzanski.strazgraniczna.pl