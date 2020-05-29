Перестрелка в Броварах произошла из-за распределение пассажиропотока — МВС

Стрельба в Броварах произошла из-за распределение пассажиропотока между двумя перевозчиками.

Полиция задержала 24 участника события, заявили в Министерстве внутренних дел.

Следователи выяснили, что по направлению Бровары-Киев работает маршрут №701, который обслуживает броварское ООО Союзавто, и маршрут №706 ООО Евроавтоальянс, владельцами которого являются предприниматели из Киева.

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Во время проведения оперативных мероприятий полиция установила, что правонарушители приехали с оружием в Бровары со стороны Киева.

После стрельбы вооруженные мужчины сразу скрылись с места происшествия на автомобилях, которые полиция оперативно объявила в розыск.

Как писали Факты ICTV, “разборки” происходили среди густонаселенного микрорайона Торгмаш Броваров. В ход пошли охотничьи ружья и нарезное оружие. Полиции удалось задержать на месте 11 участников конфликта, двух раненых забрали в больницу.