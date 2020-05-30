Перестрелка в Броварах 29 мая напугала сотни жителей города, которые не ожидали оказаться в центре настоящих боевых действий.

По словам очевидцев, звуки выстрелов раздавались не менее 15 минут, а когда прибыла полиция, люди с оружием просто разбежались во все стороны.

— Стрельба была страшная. Я очень испугалась и даже начала задыхаться. Мой муж утром ушел на работу, поэтому я очень испугалась, а может это его убили. На звонки он не отвечал, — поделилась Ирина, одна из очевидцев события.

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Несколько десятков мужчин по обе стороны противостояния стреляли друг в друга, прячась за деревьями и припаркованными автомобилями.

Еще один свидетель показал журналистам точные места, откуда стреляли вооруженные преступники.

— Бегали здесь, между деревьями. Действительно, это как небольшие 90-е, — добавил Сергей.

Мэр Броваров Игорь Сапожко убежден, что конфликт между перевозчиками назревал уже долгое время.

— Этот конфликт, я так понимаю, назревал уже давно. У нас был свой маршрут, но начали появляться конкуренты, и так они наложились один на один.

Сюжет Чрезвычайных новостей:

Перестрелка в Броварах 29 мая произошла между представителями двух автобусных перевозчиков. Полиция задержала 24 человек, сейчас устанавливается, кому принадлежит изъятое оружие.

По официальной версии, причиной перестрелки является распределение пассажиропотока между предприятиями Союзавто и Евроавтоальянс, которые обслуживают маршруты Киев-Бровары-Киев.