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Факты / Происшествия

В Харькове произошло ДТП с полицейским авто — есть погибшие

В ночь на 30 мая в Харькове в результате ДТП погибли два человека, еще двое получили травмы.

Daewoo Lanos выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем Toyota Prius. В результате столкновения авто загорелось.

Патрульный, который выбрался из авто, пытался потушить Daewoo Lanos автомобильным огнетушителем, однако авто вспыхнуло мгновенно.

ЧитайтеПод Киевом грузовик влетел в легковушку — четверо пострадавших

Погибли пассажир и водитель Daewoo Lanos. Сейчас патрульные находятся в больнице с телесными повреждениями.

Ранее на Бориспольской трассе водитель грузового автомобиля въехал в Lada. В легковушке находилась семья из четырех человек. Все получили травмы различной степени тяжести — трех, в том числе водителя, госпитализировали.

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