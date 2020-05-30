В ночь на 30 мая в Харькове в результате ДТП погибли два человека, еще двое получили травмы.

Daewoo Lanos выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем Toyota Prius. В результате столкновения авто загорелось.

Патрульный, который выбрался из авто, пытался потушить Daewoo Lanos автомобильным огнетушителем, однако авто вспыхнуло мгновенно.

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Погибли пассажир и водитель Daewoo Lanos. Сейчас патрульные находятся в больнице с телесными повреждениями.

Ранее на Бориспольской трассе водитель грузового автомобиля въехал в Lada. В легковушке находилась семья из четырех человек. Все получили травмы различной степени тяжести — трех, в том числе водителя, госпитализировали.