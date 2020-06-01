1 июня в 7.22 Главный центр специального контроля зафиксировал землетрясение в районе города Долина Ивано-Франковской области. Силу подземных толчков оценили в 3,2 бала по шкале Рихтера.

Его эпицентр находился на глубине 2 километра.

Координаты землетрясения: 49,06 градусов северной широты и 23,97 градуса восточной долготы.

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Землетрясение могли чувствовать местные жители, особенно те, которые живут на верхних этажах домов. Однако эти толчки не несут угрозы.

В последнее время землетрясения в районе Карпат на территории Украины участились. В конце апреля в Закарпатской области зафиксировали толчки магнитудой 2,7 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился на глубине 3 км в районе Ужгорода.

Перед этим в апреле на Закарпатье было еще два землетрясения.

В Украине самые активные сейсмозоны – в Карпатских горах и на западе Одесской области. Они попадают в так называемую зону Вранча, которая находится на стыке Южных (Румыния) и Восточных (Украина) Карпат.

Источник: Головний центр спеціального контролю