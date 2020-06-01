На Херсонщине нашли тело солдата десантно-штурмовой бригады с огнестрельным ранением.

Об этом сообщает 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада в Facebook.

— Сегодня, 1 июня 2020 года, около 11.00 на Херсонщине было обнаружено тело военнослужащего одного из подразделений нашей воинской части с огнестрельным ранением, — говорится в сообщении.

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По предварительной версии следствия, мужчина совершил самоубийство.

На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка и правоохранительных органов.

Военный исчез на админкордоне с Крымом

В ночь на 30 мая в районе полуострова Ченгар на админкордони с временно оккупированным Крымом исчез военный. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами.

Позиции украинских войск расположены вдоль административной границы с оккупированным полуостровом. Службу здесь несут военные на ротационной основе. Основная цель — задержать возможное наступление из Крыма в случае полномасштабной войны с РФ.

В ВСУ предполагают, что бойца могли похитить россияне.

Источник: 95 бригада ВСУ