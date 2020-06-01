Суд в Броварах третий день подряд избирает меры пресечения 21 участнику стрельбы, устроенной перевозчиками утром 29 мая в микрорайоне Торгмаш.

Минист внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что по состоянию на утро 1 июня 20 из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

По его словам, еще одно дело суд рассмотрит сегодня в 10.00.

— Двум лицам объявлено подозрение заочно — до задержания. На очереди — организаторы преступления. Следствие продолжается, — написал глава МВД в соцсети.

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Полиция уже установила более 60 участников перестрелки в Броварах, в том числе и заказчиков, однако часть из них пытается скрыться.

Произошло это 29 мая — в Броварах около 100 человек устроили стрельбу в микрорайоне Торгмаш. Причина — давний конфликт между легальными перевозчиками и так называемыми частниками. Полиция отреагировала мгновенно: 11 участников стрельбы в Броварах задержали на месте, двоих раненых доставили в больницу.

В целом задержан 21 человек, которым суд избирает меру пресечения.

Источник: Арсен Аваков