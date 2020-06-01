PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Суд арестовал 20 участников стрельбы в Броварах — Аваков

Суд в Броварах третий день подряд избирает меры пресечения 21 участнику стрельбы, устроенной перевозчиками утром 29 мая в микрорайоне Торгмаш.

Минист внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что по состоянию на утро 1 июня 20 из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

По его словам, еще одно дело суд рассмотрит сегодня в 10.00.

— Двум лицам объявлено подозрение заочно — до задержания. На очереди — организаторы преступления. Следствие продолжается, — написал глава МВД в соцсети.

Читайте: У вас прогнило: Аваков отреагировал на перестрелку перевозчиков в Броварах

Стрілянина у Броварах суд

Фото: Арсен Аваков

Полиция уже установила более 60 участников перестрелки в Броварах, в том числе и заказчиков, однако часть из них пытается скрыться.

Произошло это 29 мая — в Броварах около 100 человек устроили стрельбу в микрорайоне Торгмаш. Причина — давний конфликт между легальными перевозчиками и так называемыми частниками. Полиция отреагировала мгновенно: 11 участников стрельбы в Броварах задержали на месте, двоих раненых доставили в больницу.

В целом задержан 21 человек, которым суд избирает меру пресечения.

Источник: Арсен Аваков

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка