Сотрудники киберполиции Одесской области разоблачили 15-летнюю школьницу, которая распространяла запрещенные материалы содержащие детскую порнографию.

Девочка создала в социальной сети аккаунт, на котором разместила ссылку на один из каналов мессенджера Telegram, где она была администратором. На этом канале она публиковала запрещенные материалы.

Также здесь она размещала ссылки на личные аккаунты людей, которые были изображены на этих фото и видео.

По информации полицейских, школьница создала канал для того, чтобы отомстить подруге. Когда он уже работал девочке начали присылать сообщения неизвестные лица, в которых были порнографические файлы.

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Школьница публиковала их среди пользователей канала, которых было почти 3 тыс. человек.

Сейчас этот Telegram-канал заблокирован.

Полицейские провели обыск по месту жительства девочки и изъяли мобильный и системный блок компьютера, на котором находились файлы с детской порнографией. Технику направили на экспертизу.

По факту проводится досудебное следствие по ч. 4 ст. 301 Уголовного кодекса (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Напомним, в феврале в одном из сел Черкасской области школьники начали получать на мобильные телефоны фото, на которых изображена их обнаженная одноклассница. Снимки детям рассылал отчим 17-летней девушки.

По их словам, мужчина давно насилует падчерицу и избивает ее.

Фото: Киберполиция