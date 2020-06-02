В Киеве обнаружили нарколабораторию

Нацполиция обнаружила нарколабораторию в Киеве, где производили около 30 кг наркотиков ежемесячно.

По данным полиции, во время обысков оперативники обнаружили 630 кг прекурсоров, которых достаточно для изготовления 200 кг метадона, и 1 кг готового наркотического средства.

Общая стоимость по ценам черного рынка составляет около 2,4 млн грн.

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Кроме этого, были изъяты пистолет, граната и патроны.

Это уже третья нарколаборатория, которую правоохранители обнаружили с конца апреля 2020 года.

В прошлом месяце работники полиции задержали членов преступной группы, которые наладили изготовление и сбыт наркотического средства метадона и психотропных веществ в особо крупных размерах. Во время обысков правоохранители обнаружили две мощные лаборатории.

В то же время полицейские установили два складских помещения, где хранились прекурсоры для изготовления метадона.















30 кг метадона ежемесячно: полиция Киева выявила нарколабораторию / 4 фотографии

Нарколаборатории Киева

В апреле правоохранители в Киеве ликвидировали мощный наркосиндикат, который занимался производством и сбыта метадона.

Было проведено около 70 обысков и изъято более 50 кг наркотиков стоимостью около $2 млн, около 500 л прекурсоров, оборудование для изготовления метадона, а также мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карточки и другие вещественные доказательства.

Работники полиции задержали 13 участников наркосиндиката, среди которых — двое организаторов (один из них — бывший сотрудник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков).

Дело расследуется по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) и ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) УК Украины.