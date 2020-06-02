Друзья бросили умирать: что известно о гибели 13-летнего мальчика под Киевом

Стали известны обстоятельства трагедии в Кагарлыкском районе Киевской области, где в выходные 13-летнего подростка насмерть завалило кирпичом на территории заброшенной фермы в селе Гребни.

Мальчик развлекался там с друзьями. В какой-то момент в одном из помещений кирпичная стена не выдержала и обвалилась на головы детей. Кроме погибшего подростка, травмы получили еще несколько его друзей.

Местные спасатели говорят, что, вероятно, стена обвалилась из-за дождливой погоды, поскольку она не защищена кровлей, а цементный раствор потерял свои свойства.

Сейчас известно, что пострадали не менее двух подростков. Однако, вместо того, чтобы спасать друга, они разбежались и ничего не рассказали взрослым.

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Если бы мальчику вовремя оказали помощь, возможно у него был бы шанс выжить.

По словам бабушки одного из мальчиков, им якобы приказал молчать о том, что произошло, один из пострадавших подростков.

У него, по предварительным данным, сотрясение мозга и выбиты зубы.

Это дело полиция расследует как трагический случай, но отрабатывают все возможные версии гибели школьника.

На допрос вызвали родителей всех подростков, которые были свидетелями трагедии, чтобы выяснить, почему все молчали.

В ночь с 30 на 31 мая на территории полуразрушенного животного комплекса в селе Гребни Кагарлыкского района Киевской области нашли тело 13-летнего мальчика. Он приехал из Киева с родителями на дачу, еще днем ушел гулять и пропал.

Искала ребенка и полиция, и местные жители. Однако нашли, к сожалению, уже мертвым под завалами кирпичной стены.