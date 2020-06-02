В результате стрельбы на 7-м километре под Одессой пострадали два человека.

Около 10.00 в магазин тканей (павильон 4318), который арендует выходец с Ближнего Востока, произошла стрельба. В полиции рассказали, что в магазин ворвались мужчины и ранили двух продавцов и скрылись на авто.

Нападавшие выбежали из павильона, сели в микроавтобус и скрылись, их было около 10 человек.

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Потом вторая группа людей (скорее всего, имеющая отношение к арендодателю магазина), пыталась помешать уехать нападавшим.

Затем время друзья и партнеры пострадавших принялись крушить павильон 4520, однако их быстро остановили.

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Стрельба на 7-м километре под Одессой

На рынке 7-й километр в Одесской области произошла перестрелка в магазине, где продают ткани.

Утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из, вероятно, травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения.

В результате стрельбы пострадали два человека, их госпитализировали.