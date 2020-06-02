Полиция задержала еще 13 человек, которые принимали участие в перестрелке между перевозчиками в Броварах Киевской области.

Среди задержанных криминальный авторитет Виха или Журавель, отчитался 2 июня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

— В Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с криминальными авторитетом Виха или Журавль, — уточнил Арсен Аваков.

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По информации Авакова, именно эти люди выступили на стороне местных перевозчиков во время конфликта. Им инкриминировали подозрение в бандитизме и совершении покушения на умышленное убийство.

Бровари: в Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з крим. авторитетом «Віха» або «Журавель». Встановлено, саме вони «виступили» з боку місцевих перевізників. Усім оголошено підозру в бандитизмі та замаху на ум.вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси. Доженемо всіх! pic.twitter.com/gk6VXfbuEd — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 2, 2020

Утром 29 мая в микрорайоне Торгмаш Броваров Киевской области произошла перестрелка между легальными перевозчиками и частниками. Вооруженные мужчины устроили стрельбу, местные жители сняли ее на видео.

Полиция отреагировала на происшествие мгновенно и 11 человек задержала на месте, двоих раненных доставили в больницу.

После происшествия президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и поручил ему лично следить за ходом следствия по данному делу. Глава государства назвал перестрелку возвращением в 90-е. Такое же мнение высказали и местные, которые стали ее свидетелями.

По состоянию на 1 июня суд избрал меру пресечения 21 участнику перестрелки.