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Факты / Происшествия

Задержаны еще 13 участников перестрелки в Броварах, среди них авторитет Журавль

Полиция задержала еще 13 человек, которые принимали участие в перестрелке между перевозчиками в Броварах Киевской области.

Среди задержанных криминальный авторитет Виха или Журавель, отчитался 2 июня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

— В Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с криминальными авторитетом Виха или Журавль, — уточнил Арсен Аваков.

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По информации Авакова, именно эти люди выступили на стороне местных перевозчиков во время конфликта. Им инкриминировали подозрение в бандитизме и совершении покушения на умышленное убийство.

Утром 29 мая в микрорайоне Торгмаш Броваров Киевской области произошла перестрелка между легальными перевозчиками и частниками. Вооруженные мужчины устроили стрельбу, местные жители сняли ее на видео.

Полиция отреагировала на происшествие мгновенно и 11 человек задержала на месте, двоих раненных доставили в больницу.

После происшествия президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и поручил ему лично следить за ходом следствия по данному делу. Глава государства назвал перестрелку возвращением в 90-е. Такое же мнение высказали и местные, которые стали ее свидетелями.

По состоянию на 1 июня суд избрал меру пресечения 21 участнику перестрелки.

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