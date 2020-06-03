В селе Лобойковка на Днепропетровщине 45-летняя женщина совершила жестокую расправу над 60-летним грузчиком Василием. Она нанесла ему 40 ударов, била топором и резала ножом, а чтобы мужчина не кричал пичкала его рот хлебом.

Такую невиданную жестокость злоумышленница делала на глазах у своей несовершеннолетней дочери. Женщина пытала свою жертву всю ночь и даже попыталась снять скальп с еще живого человека.

Когда утром мужчина перестал дышать, женщина вызвала полицию, а пока ждала правоохранителей, то вся в крови и с сигаретой в руках пила кофе возле дома.

После пыток весь двор у дома стал похож на поле битвы — разбитая посуда, поломанные цветы, бутылки от водки и человеческая кровь. Чтобы эта картина не наводила ужас на соседей — все прикидывали травой.

Пресс-секретарь полиции Днепропетровщины Анна Страчевская отметила, что инцидент возник из-за ссоры между мужчиной и женщиной.

— Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, между ней и мужчиной возник конфликт, из-за чего она и нанесли ему телесные повреждения, — отметила Страчевская.

Односельці кажуть, що жінка останнім часом часто влаштовувала подібні бійки, брала у магазині товар і не платила за нього, а одного разу побила продавчиню.

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Хотя ранее женщина была уважаемым человеком в селе, работала директором почты, но потом от нее ушел муж и она начала употреблять алкоголь.

Дочь, которая видела собственными глазами это зверство, забрали в приют. Мотив преступления пока неизвестен.

Подобный случай жестокости произошел в Одесской области, женщина в течение нескольких месяцев скрывала смерть своей мамы, чтобы получать ее пенсию.

Тело женщины обнаружила внучка, которая пришла навестить бабушку. Полиция выяснила, что смерть потерпевшей наступила еще четыре месяца назад.