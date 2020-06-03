Многие сотрудники отделения полиции Кагарлыка были свидетелями издевательства своих коллег над 26-летней девушкой.

О том, что другие полицейские могли слышать звуки пыток и изнасилования, впервые рассказала сама жертва в эфире одного из украинских телеканалов.

В отделении оба уже бывших полицейских начали давить на девушку, чтобы она рассказала, что знает об ограблении в одном из сельских магазинов.

На это девушка ответила, что ничего об этом не знает. Этот ответ возмутил мужчин.

— “Давай, противогаз неси”. Двери открыты были. И там их много сидело в кабинетах — и все же слышали, и никто не выходил, — рассказала жертва.

Затем начались пытки девушки — на нее надевали противогаз и перекрывали воздух. После этого пострадавшую оставили в коридоре, приковав наручниками к батарее.

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Вернулись полицейские выпившими. Уже в кабинете один из них ее изнасиловал, а другой сел за компьютер, рассказала жертва.

— Он меня где-то часа три-четыре насиловал по-всякому – что хотел, то и делал. И бери так, и туда. “Ты что, я тебя сейчас научу! Ты что, не умеешь так делать?!”. Я уже падала. Потом попросилась снова в туалет, и так второй раз не выдержала уже. “Все-все, малая, я тебя больше не буду трогать”. Видит, что уже никакая, – добавила пострадавшая.

Изнасилование в Кагарлыке — что известно

Как сообщалось, 24 мая 26-летняя девушка пришла в больницу и заявила, что ее избили и изнасиловали в отделении полиции Кагарлыка.

26 мая суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум полицейским, которых подозревают в преступлении. Суд не разрешил внести за них залог.

Подозреваемых уволили из органов правопорядка, а руководство отделения отстранили от выполнения служебных обязанностей. Принято решение о переформировании целого подразделения после переаттестации личного состава.

Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.