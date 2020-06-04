Сотрудники Нацполиции и СБУ 4 июня проводит следственные действия на юридическом факультете Киевского национального университета имени Шевченко, который находится в главном корпусе на улице Владимирской.

Правоохранители подтвердили факт обысков, причина — получение взяток от студентов, в частности, речь идет о статье 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды).

Что говорят об обысках в университете

Профессор кафедры истории права и государства юридического факультета КНУ имени Шевченко Петр Захарченко, комментируя Фактам ICTV обыски в вузе, отметил, вероятно, речь идет не только о взяточничестве.

— Несколько месяцев назад, в декабре 2019 года, в КНУ поступило письмо, подписанное инициативной группой одной из кафедр университета, где были изложены факты противоправной деятельности в вузе. Я выступил на заседании трудового коллектива именно по поводу этого письма и инициировал создание комиссии для проверки соответствующих фактов. Комиссию создали, но проверки так и не было, а материалы ректор не передал в правоохранительные органы для расследования, — объяснил преподаватель.

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По его мнению, то, что происходит сегодня, – закономерно, потому что было много жалоб.

Захарченко также вспомнил об уголовном деле, которое было ранее возбуждено по факту незаконного предоставления квартиры заведующему кафедрой административного права. Хотя впоследствии это дело закрыли.

Официально на сайте КНУ подтвердили факт обысков:

— 4 июня 2020 года в главный корпус КНУ имени Тараса Шевченко в сопровождении СБУ прибыли сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции Украины, предъявили постановление следственного судьи о проведении обыска и выемке документов в некоторых помещениях юридического факультета Университета.

Коррупция и плагиат

Глава общественной организации Бюро по противодействию организованной преступности и коррупции Антон Шаповал говорит, что давно знает о коррупции на юридическом факультете университета, и именно он подавал заявление в полицию, по которому возбуждено дело и сейчас проводятся следственные действия.

— Ко мне обращались неравнодушные преподаватели университета, которые не могли мириться с ситуацией на юридическом факультете. Все эти жалобы мы собрали и направили в Минобразования, самому ректору, но реакции никакой. Поэтому обратились в правоохранительные органы, – рассказал он в комментарии Фактам ICTV.

По его словам, прокуратура несколько раз закрывала это дело.

В то же время Шаповал уточнил, что в этом случае речь идет о плагиате в диссертации декана факультета, хотя знает о фактах системного нарушения прав студентов, коррупционных схемах, незаконном отчуждении квартир, которые были на балансе университета.

29 мая в комитете по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования заявили о плагиате в научных работах и научной деятельности декана юридического факультета университета Шевченко Ивана Гриценко.

Его обвинили в использовании научных результатов других лиц без указания их авторства. Более того, преподаватель публиковал свои старые материалы, выдавая за новые.

Валентина Летяк