На Харьковщине задержали поселенцев Слобожанской Сечи за нападения на полицейских

В Краснокутском районе Харьковской области авто полицейских окружили мужчины, которые назвали себя поселенцами Слобожанской Сечи. Они имели с собой палки, топор и оружие.

— Агрессивно настроенные молодые люди угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в авто, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло, — рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

Мужчинам грозит наказание по нескольким статьям УК Украины: ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Максимальное наказание — заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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Более того, эти же мужчины 2 июня угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению.



















Напали на полицию с топорами и оружием: на Харьковщине задержали поселенцев Сечи / 5 фотографий

Стрельба в Одесской области

Накануне разборки с оружием произошли на рынке 7-й километр в Одесской области. Там произошла стрельба в магазине, где продают ткани.

В результате чего пострадали два человека, их госпитализировали.