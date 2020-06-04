Стреляли в полицию: что известно о задержании Потон под Харьковом

Полиция задержала пятерых членов организации Потон, которые напали на авто правоохранителей с палками и топорами.

Инцидент произошел 3 июня во поселке Сороковое на Харьковщине.

В Потоне говорят, причина нападения — силовики причастны к поджогу их поселения Слобожанская Сечь.

Конфликт полиции и Потона

Правоохранители прибыли на вызов местных жителей, которые пожаловались на общественное объединение. На их сотрудников напали, когда они находились в автомобиле по служебной необходимости.

— В руках у них были палки, топоры и другое оружие. Мужчины были настроены агрессивно — они угрожали, порезали шины на служебном авто, выстрелом повредили стекло правого бокового окна багажного отсека. Также разбили лобовое стекло, — рассказал Андрей Шарин, начальник отдела расследования преступлений харьковской полиции.



















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Копы вызвали подмогу, которая прибыла через несколько минут. Бойцы спецподразделения задержали пятерых ”потоновцев”.

Задержаным инкриминировали посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Максимальное наказание по санкциям статьи предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет.

Что говорят в Потон

Последний год члены организации строят себе базу на окраине Сорокового. В лесу установили строительные домики, облагородили территорию и назвали это место Слобожанская Сечь.

3 июня неизвестные, якобы следили за Сечью с помощью дрона. Операторы сидели в Renault Duster в масках неподалеку. Сама машина не была оборудована мигалками и не было обозначений ” полиция ”.

— Поэтому наши ребята пошли проверять и выследили тех, кто запускал дрона. Окружили эту машину и требовали объяснений, почему их преследует полиция и СБУ. Днем ранее неизвестные бросили несколько бутылок зажигательной смеси в нашу базу. Хорошо что мы увидели огонь и все потушили, — рассказывает Игорь Харченко, член организации.

2 июня у членов утонет был конфликт с начальником Богодуховского райотдела полиции. Активисты обвинили его в ”крышевании” нелегальных вырубок леса.

Кто такие Потон

Среди задержанных два руководителя организации — Павел Онищенко и Николай Маслов. Они зарегистрировали общественное объединение Потон (Постоянный тонус) в Харькове в 2015 году.

”Потоновцы” называют себя борцами с ”черными” лесорубами и нелегальными торговцами алкоголя и наркотиков. На их Youtube-канале полно видео, на которых они громят киоски-наливайки и аптеки. На нескольких членов организации заведены уголовные производства по факту погромов.

В 2018-2019 годах они активно участвовали в антигазових митингах в Харьковской области — перекрывали дороги и мешали начать добычу сланцевого газа в Мерефском районе Харьковской области.

В прошлом году лидер утонет Павел Онищенко баллотировался в 173-м мажоритарном округе от партии Оппозиционная платформа — При жизни.

Украина криминальная

В течение последних недель Украины всколыхнули несколько резонансных преступлений. От полицейских, которые избили и изнасиловали женщину, к масштабным стрельб в Одессе, Броварах и Киева.

В то же время во время заседания Кабинета министров Арсен Аваков отчитался о еще большее снижение преступности. По его словам, количество разбоев снизилось на 30%, убийств на 36%, а всего уменьшился уровень нанесения тяжких телесных повреждений — на 68%.