PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Напали с топорами и стреляли в полицию: что известно о задержании Потона под Харьковом

Полиция задержала пятерых членов организации Потон, которые напали на авто правоохранителей с палками и топорами.

Инцидент произошел 3 июня во поселке Сороковое на Харьковщине.

В Потоне говорят, причина нападения — силовики причастны к поджогу их поселения Слобожанская Сечь.

Конфликт полиции и Потона

Правоохранители прибыли на вызов местных жителей, которые пожаловались на общественное объединение. На их сотрудников напали, когда они находились в автомобиле по служебной необходимости.

— В руках у них были палки, топоры и другое оружие. Мужчины были настроены агрессивно — они угрожали, порезали шины на служебном авто, выстрелом повредили стекло правого бокового окна багажного отсека. Также разбили лобовое стекло, — рассказал Андрей Шарин, начальник отдела расследования преступлений харьковской полиции.

 

  • Стреляли в полицию: что известно о задержании Потон под Харьковом
  • Стреляли в полицию: что известно о задержании Потон под Харьковом
  • Стреляли в полицию: что известно о задержании Потон под Харьковом
  • Стреляли в полицию: что известно о задержании Потон под Харьковом
  • Стреляли в полицию: что известно о задержании Потон под Харьковом
  • Стреляли в полицию: что известно о задержании Потон под Харьковом
  • Стреляли в полицию: что известно о задержании Потон под Харьковом
  • Стреляли в полицию: что известно о задержании Потон под Харьковом
  • Стреляли в полицию: что известно о задержании Потон под Харьковом
  • Стреляли в полицию: что известно о задержании Потон под Харьковом
Напали с топорами и стреляли в полицию: что известно о задержании Потона под Харьковом / 5 фотографий

Читайте: Не поделили парковку: подробности стрельбы на рынке 7-й километр

Копы вызвали подмогу, которая прибыла через несколько минут. Бойцы спецподразделения задержали пятерых ”потоновцев”.

Стреляли в полицию: что известно о задержании Потон под Харьковом

Задержаным инкриминировали посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Максимальное наказание по санкциям статьи предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет.

Что говорят в Потон

Последний год члены организации строят себе базу на окраине Сорокового. В лесу установили строительные домики, облагородили территорию и назвали это место Слобожанская Сечь.

3 июня неизвестные, якобы следили за Сечью с помощью дрона. Операторы сидели в Renault Duster в масках неподалеку. Сама машина не была оборудована мигалками и не было обозначений ” полиция ”.

— Поэтому наши ребята пошли проверять и выследили тех, кто запускал дрона. Окружили эту машину и требовали объяснений, почему их преследует полиция и СБУ. Днем ранее неизвестные бросили несколько бутылок зажигательной смеси в нашу базу. Хорошо что мы увидели огонь и все потушили, — рассказывает Игорь Харченко, член организации.

2 июня у членов утонет был конфликт с начальником Богодуховского райотдела полиции. Активисты обвинили его в ”крышевании” нелегальных вырубок леса.

Кто такие Потон

Среди задержанных два руководителя организации — Павел Онищенко и Николай Маслов. Они зарегистрировали общественное объединение Потон (Постоянный тонус) в Харькове в 2015 году.

”Потоновцы” называют себя борцами с ”черными” лесорубами и нелегальными торговцами алкоголя и наркотиков. На их Youtube-канале полно видео, на которых они громят киоски-наливайки и аптеки. На нескольких членов организации заведены уголовные производства по факту погромов.

В 2018-2019 годах они активно участвовали в антигазових митингах в Харьковской области — перекрывали дороги и мешали начать добычу сланцевого газа в Мерефском районе Харьковской области.

В прошлом году лидер утонет Павел Онищенко баллотировался в 173-м мажоритарном округе от партии Оппозиционная платформа — При жизни.

Украина криминальная

В течение последних недель Украины всколыхнули несколько резонансных преступлений. От полицейских, которые избили и изнасиловали женщину, к масштабным стрельб в Одессе, Броварах и Киева.

В то же время во время заседания Кабинета министров Арсен Аваков отчитался о еще большее снижение преступности. По его словам, количество разбоев снизилось на 30%, убийств на 36%, а всего уменьшился уровень нанесения тяжких телесных повреждений — на 68%.

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка