12-летний парень катался Одессой на автомобиле, который дала ему мать. Подросток уехал и сбил ее.

Парня перехватили полицейские на ул. Гастелло и вернули матери. Однако он сел за руль во второй раз и врезался в столб.

Пока полиция безуспешно пыталась вытащить парня из салона авто, он снова завел двигатель и попытался скрыться.

Машина врезалась во второй раз в дерево на ул. Святослава Рихтера.

Читайте: Заехал на большой скорости: в Одессе авто сбило трех человек на парковке

Полицейским, чтобы извлечь парня из салона, пришлось разбить стекло.

Подросток управлял машиной сидя на подушке.

ДТП в Одессе

В центре Одессы маршрутное такси сбило мужчину на пешеходном переходе. Водитель маршрутки нарушил ПДД, выехав на пешеходный переход на красный сигнал светофора.

От полученных травм пешеход погиб на месте.

Источник: Трасса Е-95