12-летний парень катался Одессой на автомобиле, который дала ему мать. Подросток уехал и сбил ее.
Парня перехватили полицейские на ул. Гастелло и вернули матери. Однако он сел за руль во второй раз и врезался в столб.
Пока полиция безуспешно пыталась вытащить парня из салона авто, он снова завел двигатель и попытался скрыться.
Машина врезалась во второй раз в дерево на ул. Святослава Рихтера.
Читайте: Заехал на большой скорости: в Одессе авто сбило трех человек на парковке
Полицейским, чтобы извлечь парня из салона, пришлось разбить стекло.
Подросток управлял машиной сидя на подушке.
ДТП в Одессе
В центре Одессы маршрутное такси сбило мужчину на пешеходном переходе. Водитель маршрутки нарушил ПДД, выехав на пешеходный переход на красный сигнал светофора.
От полученных травм пешеход погиб на месте.
Источник: Трасса Е-95