Изнасиловали и забили до смерти: семья в Пакистане убила 8-летнюю служанку из-за попугаев

В Пакистане 8-летнюю девочку Зохру Шах, которая работала служанкой в семье бизнесмена, забили до смерти из-за того, что она случайно выпустила попугаев из клетки.

Трагедия произошла в Равалпинди. Владельцем дома, где незаконно работала Зохра, является бизнесмен, который занимается продажей и покупкой животных.

Он нанял Зохру почти полгода назад, чтобы она смотрела за его ребенком. Бизнесмен пообещал родителям девочки, что будет относиться к ней, как к родной.

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31 мая она решила покормить попугаев, но, когда открыла клетку, птицы улетели. Семья решила наказать девочку с помощью физического насилия и избила ее до потери сознания.

После этого они отвезли ребенка в больницу, но 1 июня Зохра умерла.

Медики зафиксировали многочисленные синяки и гематомы на лице и туловище ребенка. У девочки обнаружили раны на бедрах, что может означать совершение сексуального насилия над ней.

Врачи оповестили полицию о случившемся. Двое подозреваемых в избиении задержаны.

После распространения этой истории в трендах Twitter появился хэштег #JusticeforZohraShah (справедливость для Зохры Шах, — Ред.).

В Пакистане подобные случаи не редкость. Чаще всего жертвами насилия оказываются женщины и дети. В 2018 году беременную 24-летнюю певицу Симону Самун застрелили прямо на сцене за отказ выступать стоя.

Источник: gulfnews