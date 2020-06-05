В Тернополе покончил жизнь самоубийством чемпион Украины по бодибилдингу.
Он работал тренером и продолжал тренироваться сам, участвовал в различных соревнованиях.
Коллеги говорят, сделать последний шаг парня заставили неудачи в личной жизни, недавно он расстался с девушкой.
Бодибилдера Любомира Шкодзинского нашли в петле, и по официальной версии, он повесился.
Проблемы в жизни спортсмена начались где-то полтора года назад. Он резко забросил спорт, перестал даже появляться в зале, где работал тренером.
Чемпиону пришлось обратиться к психиатрам. И выйти из этого состояния он так и не смог.
— Относительно лечения могу сказать, что согласно закону Украины о психиатрической помощи сведения являются конфиденциальными. Относительно совершения попытки через повешение на территории больницы такое не происходило, — рассказывает медицинский директор Тернопольской областной психоневрологической больницы Леся Косовская.
Парня уже похоронили в Тернополе на городском кладбище.
Из-за карантина в Украине в Одесской области успешный фермер Владимир Сердюченко совершил суицид.
66-летний Владимир имел хорошую семью и занимался земледелием.