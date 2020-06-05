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Чемпион Украины по бодибилдингу покончил с собой из-за неудачной любви

В Тернополе покончил жизнь самоубийством чемпион Украины по бодибилдингу.

Он работал тренером и продолжал тренироваться сам, участвовал в различных соревнованиях.

Коллеги говорят, сделать последний шаг парня заставили неудачи в личной жизни, недавно он расстался с девушкой.

Бодибилдера Любомира Шкодзинского нашли в петле, и по официальной версии, он повесился.

Проблемы в жизни спортсмена начались где-то полтора года назад. Он резко забросил спорт, перестал даже появляться в зале, где работал тренером.

Чемпиону пришлось обратиться к психиатрам. И выйти из этого состояния он так и не смог.

— Относительно лечения могу сказать, что согласно закону Украины о психиатрической помощи сведения являются конфиденциальными. Относительно совершения попытки через повешение на территории больницы такое не происходило, — рассказывает медицинский директор Тернопольской областной психоневрологической больницы Леся Косовская.

Парня уже похоронили в Тернополе на городском кладбище.

Из-за карантина в Украине в Одесской области успешный фермер Владимир Сердюченко совершил суицид.

66-летний Владимир имел хорошую семью и занимался земледелием.

Источник: Надзвичайні новини

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