Под Верховной Радой мужчина совершил попытку самоподжога. Его осматривают медики.

Пострадавшим оказался предприниматель Юрий Ляшенко из Новой Каховки. На вид ему 50-55 лет. Из-за огня кожа на плечах и туловище сильно покраснела, но крайне серьезно не повреждена. Он получил ожоги груди и плеч.

Мужчина объяснил, что решился на такой поступок от безысходности. Его семью, якобы, несколько раз грабили бандиты вместе с полицией. Они отобрали у семьи дом, где он жил и работал. Там была мастерская и магазин.

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Мужчина неоднократно обращался к представителям власти, в том числе, и к высшим должностным лицам ГБР. Он даже встречался с президентом, который ему пообещал восстановить справедливость, однако прошло семь месяцев, но никаких результатов расследование не дало.

По словам сына пострадавшего, после обращений открыли только несколько уголовных производств.

Между тем митинг под Верховной Радой продолжается. Протестующие требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Сам глава ведомства уже выступил в парламенте, где отчитался о расследовании дел о стрельбе в Броварах и изнасиловании в Кагарлыке.