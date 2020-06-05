В Киеве из-за сообщения о минировании закрывали станцию метро Майдан Независимости и пересадку. Также были не доступны вход и выход на станцию.

Взрывотехники проверили станцию и не выявили там источника опасности. Все станции Киевского метрополитена работают в штатном режиме.

Увага! Станцію «Майдан Незалежності» і пересадку перевірено та відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Всі станції працюють у звичайному режимі. pic.twitter.com/5FvoktHDZQ — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) June 5, 2020



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Псевдоминирование

1 июня около 14.00 в полицию поступило сообщение о заминировании моста Метро в Киеве.

Правоохранители сразу отреагировали на сообщение и около 15.20 уже обнаружили на мосту неизвестного мужчину с пакетом в руках, который угрожал взорвать мост. Четкого мотива у него не было.

Полиция задержала мужчину. Оказалось, что у него не было взрывчатки, в пакете была обычная земля. Позже стало известно, что у мужчины есть проблемы с психикой.

3 июня Днепровский районный суд Киева отправил “минера” моста Метро Виталия Ткаленко на два месяца за решетку с правом внесения залога 315 тыс. грн.