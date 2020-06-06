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Чистка полиции в Павлограде: суд арестовал начальника и шестерых сотрудников

В Киеве суд избрал меру пресечения семерым полицейским из Павлограда. Их подозревают в торговле наркотиками и ряде других преступлений.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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— Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В состав банды входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и четверо оперативников Павлоградского отдела полиции, — отмечается в сообщении.

Чистка полиции в Павлограде

4 июня сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины задержали руководство Павлоградского отдела полиции в Днепропетровской области.

На следующий день отделение расформировали. Причиной назвали их сотрудничество с преступниками.

Со следующей недели в Павлограде планируется усилить суточные наряды и оперативные подразделения. Также введут усиленное патрулирование и дополнительные контрольно-пропускные посты в городе.

Источник: ГБР

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