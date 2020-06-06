Под Ивано-Франковском мать не кормила своих детей, поэтому 11-летний мальчик позвонил в полицию и попросил о помощи.

Работников службы по делам детей и центра социальных служб в доме встретили заплаканные и голодные дети, а также их 35-летняя мать, которая отходила после пьянки.

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Детей временно забрала к себе бабушка.

— По словам ребенка, мама постоянно оставляет их без присмотра, а в этот день они даже ничего не ели, — рассказали правоохранители.

Действительно, продуктов в доме не было, однако женщину этот факт не беспокоил.

— Чтобы дети не надоедали ей со своими потребностями, она выгоняла их из дома. Самого младшего 3-летнего сына она еще раньше отправила к отцу в другой район Прикарпатья. Мужчина, как оказалось, также не равнодушен к алкоголю и не слишком проникается ребенком, — рассказали в полиции.

На мать за невыполнение обязанностей по воспитанию детей полицейские составили админпротокол.











Мать не кормила: на Прикарпатье 11-летний мальчик из-за голода обратился в полицию / 3 фотографии

Горе мать из Херсона

В Херсоне мать выбросила младенца на помойку. Труп ребенка нашли в мусорном баке возле подъезда многоэтажки.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, ребенок умер в результате асфиксии (удушения), хотя родился живой. Сейчас сотрудники полиции ищут мать младенца.