В Павлограде расформировали отдел полиции — Аваков озвучил причину

Павлоградский отдел полиции в Днепропетровской области расформировали. Причиной назвали их сотрудничество с преступниками.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

— Внутренняя безопасность полиции провела следственные действия. Результат расследования — сотрудничество правоохранительных органов с наркоторговцами и другими преступниками, — заявил министр.

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Причина расформирования

4 июня работники Департамента внутренней безопасности полиции задержали сотрудников отдела и начальника Павлоградского отдела полиции.

По данным следствия, они фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений. Также наладили сотрудничество с преступниками.

При проведении более 20 обысков, сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства для пыток и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.

Что будет с полицейскими

Глава Нацполиции Игорь Клименко принял решение о переформатировании Павлоградского отдела полиции, вместе с четырьмя подразделениями, которые в него входят.

500 работников отдела вывели за штат. Они пройдут переаттестацию.

— Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции, будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделений досудебного расследования. Руководители пройдут процедуру проверки на полиграфе. После проверок будет сокращено до 20% личного состава, — пояснил Клименко.

Временным руководителем отдела назначили начальника Департамента внутренней безопасности Игоря Мартищука.

Область ждет отработка

Заместитель главы МВД Вадим Троян возглавит оперативный штаб, который проведет профилактические мероприятия по отработке преступности в регионе.

Со следующей недели планируется усилить суточные наряды и оперативные подразделения, кроме того ввести усиленное патрулирование. Развернут дополнительные контрольно-пропускные пункты и посты.

Отдельно будут проведены следственные и розыскные действия, выявлять лиц, которые наладили незаконных поставках оружия и боеприпасов.

Заместитель министра Александр Гогилашвили отдельно координировать вопросы борьбы с наркопреступностью в области.

Увольнение Авакова

Постановление за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова с должности зарегистрировали в Верховной Раде. Документ уже подписали 56 народных депутатов.

На сайте парламента документ зарегистрирован под номером 3606.

2 июня депутат Слуга народа Евгений Шевченко с трибуны парламента высказался за отставку Авакова с должности министра внутренних дел. В этот же день Голос начал сбор подписей за освобождение.

Сам Аваков отказался комментировать ситуацию о его отставке.