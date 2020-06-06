Похищение грузовика на Киевщине: подростку объявили о подозрении

На Киевщине 15-летний воспитанник центра социально-психологической реабилитации детей, что на Макаровщине, в третий раз похитил транспортное средство, на этот раз он решил покататься на чужом грузовике.

Парень со своим товарищем, которому 11 лет, сбежали из центра около 2.00 ночи, чтобы далеко не идти пешком, парень проник через щель на частную территорию, откуда похитил грузовой тягач МАN.

Однако детям не удалось далеко уехать, поскольку колеса застряли в грязи, после чего они пошли в соседнее село в магазин согреться.

Там старшего парня, который уже для местных жителей стал “известным беглецом”, узнала бдительная продавец, она предложила детишкам чай и вкусности, а в это время вызвала ювенальную полиции.

Уже там несовершеннолетний юноша признался в похищении грузовика и достал из кармана ключи от этого авто.

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Младшего беглеца ювенальные полицейские вернули в воспитательное учреждение, старшего парня полиция задержала и он сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Следователи Макаровского отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.

Несовершеннолетнему злоумышленнику объявили подозрение в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Угон машин

25 мая в Киевской области автомеханик угнал машину с СТО в с. Петропавловская Борщаговка, на которой работал.

После того, как 40-летний мужчина принял алкоголь, он решил воспользоваться авто, которое оставили вместе с ключами для ремонта.

Пьяный водитель по дороге совершил аварию. Прибывшие для оформления ДТП полицейские, определили, что мужчина передвигался на угнанном автомобиле.