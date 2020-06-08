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Факты / Происшествия

Не было денег на лечение: у убийцы из Фастова есть направление в психбольницу

У подозреваемого в тройном убийстве в Фастове было психическое расстройство и он должен был проходить лечение в Глевахе.

Об этом рассказала мать мужчины, устровшего резню.

По ее словам, сына не лечили, потому что у нее не было денег.

Также она рассказала, что жизнь ей спасло одеяло.

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7 июня 28-летнего жителя Фастова задержали за убийство за родной сестры и пары квартирантов. Мать, которая сдавала часть дома, также получила многочисленные удары ножом, но выжила и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Об инциденте в полицию сообщили медики, которых вызвал неравнодушный местный житель.

На месте трагедии полицейские обнаружили три трупа – 31-летнюю сестру подозреваемого, а также мужчину и женщину. Тела направлены на экспертизу, проводится расследование.

По факту было открыто производство по части 2 статьи 115 Уголовного Кодекса (умышленное убийство). Убийце грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Источник: Киев Оперативний

Фото: Нацполиция

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